Это будет выделенная зона в магазине «М.Видео». Планируют показывать и продавать технику, которую «знают, помнят и выбирают годами».
Телевизоры Horizont и «Витязь», холодильники и стиральные машины Atlant, кухонную технику Gefest, решения для дома от «Белвар» и «БелОМО», бытовая техника General Electronics и лампочки BelSvet, приборы Asaloda, ноутбуки и мониторы бренда H.
За ассортимент будут отвечать специальные продавцы-эксперты, которых собираются обучать на белорусских заводах — чтобы не путались в происхождении телевизоров и холодильников. Пространство оформят в национальном стиле Беларуси.
