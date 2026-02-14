Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» 14.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Это будет выделенная зона в магазине «М.Видео». Планируют показывать и продавать технику, которую «знают, помнят и выбирают годами».

Телевизоры Horizont и «Витязь», холодильники и стиральные машины Atlant, кухонную технику Gefest, решения для дома от «Белвар» и «БелОМО», бытовая техника General Electronics и лампочки BelSvet, приборы Asaloda, ноутбуки и мониторы бренда H.

За ассортимент будут отвечать специальные продавцы-эксперты, которых собираются обучать на белорусских заводах — чтобы не путались в происхождении телевизоров и холодильников. Пространство оформят в национальном стиле Беларуси.

Метки:
электроника, белоруссия, МЕГА Химки
