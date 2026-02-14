На выезде от корпуса 1801Б на проезд 898, который проходит вдоль фитнес-клуба DDX, постоянно возникает конфликт за очередность выезда и въезда. Половина узкого выезда запаркована: машины, выезжающие и въезжающие, едут навстречу друг другу. Например, на видео ситуация в пятницу в 17:30.
Понятно, что по правилам поворачивающие машины выезжают на встречку и должны уступить дорогу, но на практике немногие водители следуют ПДД в таких ситуациях.
Похоже, самое очевидное решение — запретить парковку. Под запрет попадет примерно шесть машиномест.
Массовый запрет парковки в таких проездах начался около года назад. Причины называют разные: ликвидация хаотичной парковки, улучшение обзора, отсутствие препятствий для вывоза мусора, безопасность пешеходов.
Кроме того, после ввода на прилегающих улицах платной парковки как раз на въездах во дворы могут поставить шлагбаумы — в этом случае припаркованные машины тоже будут мешать.
Спросим в префектуре, как они планируют решать эту проблему.