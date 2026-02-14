«Я сегодня наблюдала, как рушатся снежные завалы на козырьках корпуса 352 (предусмотренных конструкцией здания). Часть из них чуть не рухнула на таксиста, ему пришлось остановиться, чтобы очистить от снега лобовое стекло. Хорошо, что там никто не шёл», — рассказывает местная жительница.

Отдельно жалуются на то, как ведутся работы: «ограждений не выставили», снег сбрасывают так, что он «летит вниз» и «бьётся по подоконнику». Вчера стало известно, что упавший снег проломил козырёк подъезда и сбил внешний блок кондиционера.

Проблема обострилась из-за поздней уборки последствий снегопада перед потеплением — когда снег стал мокрым и тяжёлым. Люди призывают фиксировать ущерб и обращаться в надзорные органы.

С правовой точки зрения ответственного нужно определять в каждом конкретном случае — в зависимости от того, с какого объекта падал снег. Однако управы районов отвечают за состояние города в целом, вне зависимости от принадлежности объектов.

Какой будет реакция зеленоградской администрации, пока неизвестно. Вчера они заявили, что уделяют очистке крыш «особое внимание» — видимо, недостаточно. Несколько лет назад в подобном случае глава управы заявил, что снег проломил крышу машине из-за «неблагоприятного стечения обстоятельств».