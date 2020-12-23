Ледяная глыба рухнула с крыши ТЦ на припаркованный автомобиль, повредив его. Пока хозяин машины чистил её, лёд продолжали падать. Опасная из-за падения сосулек зона не была огорожена сигнальными лентами. Не было и объявлений, предупреждающих о такой опасности. Чтобы лёд не свалился кому-нибудь на голову, автомобилист оставался на месте и отгонял прохожих.

Хозяин машины рассказал «Зеленоград.ру» о происшествии, а также отправил жалобу в префектуру. На днях оттуда пришёл ответ от имени главы управы Крюково Андрея Журавлёва: «падение фрагмента наледи явилось следствием стечения неблагоприятных погодных условий и обстоятельств».

Дело в том, что у здания торгового центра нет скатной кровли, поэтому она «не является обслуживаемой в особом порядке», объясняет Журавлёв. По этой логике, раз крыша плоская, наледь с неё падать не может и сосульки, видимо, не растут.

После инцидента управа всё же провела с управляющей компанией, обслуживающей здание торгового центра, «разъяснительную беседу о необходимости обязательного отслеживания состояния кровли, фасада здания и всех выступающих элементов рекламы в периоды возможного налипания снежных масс для незамедлительного их удаления». После этого управляющая компания повесила объявление. Стала ли она при этом следить за кровлей, неизвестно.

Владельцу повреждённого автомобиля управа сообщила, что для возмещения ущерба он вправе обратиться в суд с иском к управляющей компании, и принесла извинения за причинённые — неудобства.