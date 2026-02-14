В фойе второго этажа открылась коллективная выставка группы художников «Арбалет». Экспозиция демонстрирует работы в самых разных стилях, объединённых одной идеей — приглашением к размышлению о мире и человеке.

Все участники группы «Арбалет» — Петр Грибов, Андрей Петраков и Геннадий Симоненко объединены активной жизненной позицией, опорой на импрессионизм и реализм, свободой в выборе тем и техник, а также философским взглядом на мир. Приглашённый гость Александр Куреков добавляет экспозиции остроту современного взгляда и лёгкий сарказм, создавая баланс между философским и актуальным.

Одной из центральных работ выставки стала картина Андрея Петракова «Проснись». На сером фоне, где люди уткнулись в экраны своих гаджетов, в центре изображена девушка с табличкой «Проснись», смотрящая прямо на зрителя. Работа словно напоминает: современный мир поглощает нас технологиями, и стоит иногда остановиться, чтобы заметить реальность вокруг.