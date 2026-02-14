В фойе второго этажа открылась коллективная выставка группы художников «Арбалет». Экспозиция демонстрирует работы в самых разных стилях, объединённых одной идеей — приглашением к размышлению о мире и человеке.
Все участники группы «Арбалет» — Петр Грибов, Андрей Петраков и Геннадий Симоненко объединены активной жизненной позицией, опорой на импрессионизм и реализм, свободой в выборе тем и техник, а также философским взглядом на мир. Приглашённый гость Александр Куреков добавляет экспозиции остроту современного взгляда и лёгкий сарказм, создавая баланс между философским и актуальным.
Одной из центральных работ выставки стала картина Андрея Петракова «Проснись». На сером фоне, где люди уткнулись в экраны своих гаджетов, в центре изображена девушка с табличкой «Проснись», смотрящая прямо на зрителя. Работа словно напоминает: современный мир поглощает нас технологиями, и стоит иногда остановиться, чтобы заметить реальность вокруг.
Другие работы Петракова — «Непрерывная бесконечность бытия», «Затерянные небеса», «Стены души» — продолжают эту тему. Его стиль можно назвать современным философским реализмом: привычные образы становятся метафорами жизни и времени, а простые сцены вызывают глубокие размышления.
Совсем другой художественный мир раскрывает Геннадий Симоненко. Его полотна «Шаман», «Золотое руно», «Подруги» выполнены в яркой декоративной манере с элементами символизма. Симоненко переносит зрителя в мир мифов, магии и психологических нюансов, создавая картины, полные таинственности и фантазии.
В созвучной современности с Петраковым стилистике работает приглашённый гость выставки — Александр Куреков. Он известен как современный сюрреалист, строящий своё творчество на критическом осмыслении эпохи. Его картины «Блаженство», «Сверление зуба», «Зарождение жизни», «Улитка» наполнены иронией, сарказмом и эмоциональной насыщенностью, близкой к экспрессионизму. Куреков умело использует привычные предметы и ситуации, превращая их в повод для размышлений о жизни, времени и человеческих привычках.
Более приземлённые, но не менее выразительные работы представлены Петром Грибовым. Например, картина «Прачки» показывает бытовую сцену с живым характером и настроением, позволяя зрителю легко сопереживать изображённым людям.