В префектуре сообщили, что сегодня коммунальные службы особое внимание уделяют очисткам крыш, козырьков подъездов, водостоков, балконов. Возможно, этим надо было заняться чуть раньше.

Об изменениях погоды коммунальщики узнают заранее — в Москве для этого создана специальная служба. Какие меры были предприняты, чтобы предупредить несчастные случаи, неизвестно.