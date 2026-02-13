Вероятная причина — упавший сверху снег. О пострадавших неизвестно.
Это естественный итог работы коммунальных служб по очистке крыш от снега — на фотографии одного из домов в 9-м микрорайоне хорошо видны снежные навесы, сползающие с крыши из-за резкого потепления.
В префектуре сообщили, что сегодня коммунальные службы особое внимание уделяют очисткам крыш, козырьков подъездов, водостоков, балконов. Возможно, этим надо было заняться чуть раньше.
Об изменениях погоды коммунальщики узнают заранее — в Москве для этого создана специальная служба. Какие меры были предприняты, чтобы предупредить несчастные случаи, неизвестно.
В первую очередь от снега должны очищать скатные кровли, но в Зеленограде они всего на 19 жилых домах — их очистка не должна занимать много ресурсов. Но если в период между снегопадом и оттепелью не хватает подготовленных людей для очистки всех крыш, то необходимо хотя бы огораживать опасные зоны — это прямо требует московский норматив.
Сход снега с крыш и выступающих элементов фасадов происходит по всему городу. При таком подходе к работе трагедия — лишь вопрос времени.