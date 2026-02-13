Моноспектакль — особенный жанр сценического искусства: это «театр одного актера», который требует от артиста виртуозного мастерства. Это спектакль-концерт и спектакль-исповедь.
Поклонники зеленоградского драматического театра за час с небольшим смогут ближе узнать любимых актеров и насладиться их игрой в феврале и марте, а также привлечь к культурному выходу детей: билеты на эти мероприятия можно оплатить Пушкинской картой. Обращайте внимание на возрастные ограничения: есть показы 12+ и 16+.
Моноспектакль Елены Шкурпело «Здесь был человек» — 15 февраля (воскресенье) в 19:00
Женщина приходит на кастинг в агентство будущего и проходит собеседование. Прозвучат стихи Жака Превера и Франсуа Вийона, новелла Бунина, рассказ Чехова и даже глава «Божественной комедии» Данте. И в ходе испытаний героиня столкнется со своим прошлым. Елена Шкурпело — многогранная актриса, «сочетающая в себе воздушное очарование и непоколебимую твердость». Зрители знают актрису по спектаклям «С неба упали три яблока», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Посадник» и многим другим.
Билеты стоимостью 1300 рублей еще есть.
Возрастное ограничение: 16+
Спектакль-воспоминание, спектакль-ассоциация, спектакль-фантазия — это история писателя Константина Федина, рассказанная его правнуком. Во времена Первой мировой войны, когда волею судьбы будущий писатель оказался на чужбине в положении гражданского пленного, он был вынужден зарабатывать себе на жизнь случайным для него ремеслом актера. Тогда, на фоне войны, плена, революции, но главное, литературы и театра, с ним случилось то, что случается только однажды в жизни — та самая, настоящая Любовь…
Билеты стоят 1300 рублей.
Возрастное ограничение: 16+
Сам Антон Павлович Чехов свои короткие рассказы называл «мелочишками». «Как это возможно, чтобы люди происходили от обезьяны, а на луне была жизнь?» — Увлекающийся наукой старичок Василий Семи-Булатов уверен, что такого точно никак не может быть. В письме к ученому соседу он докажет это весьма убедительно, а заодно поведает удивительно смешные истории, которые уж точно возможны! Искрометный чеховский юмор, калейдоскоп перевоплощений и неиссякаемое актерское обаяние не позволит скучать ни одной минуты. На сцене оживут мужики и отставные офицеры, мелкие чиновники, учителя, врачи — такие разные и такие трогательно-знакомые герои Чехова: которые так похожи на нас, так понятны и потому особенно близки.
Билеты стоят 1200 и 1300 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Моноспектакли можно увидеть на сцене Ведогонь-театра (улица Юности, дом 17).
Телефон кассы: 8-499-731-00-31.