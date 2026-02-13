Моноспектакль — особенный жанр сценического искусства: это «театр одного актера», который требует от артиста виртуозного мастерства. Это спектакль-концерт и спектакль-исповедь.

Поклонники зеленоградского драматического театра за час с небольшим смогут ближе узнать любимых актеров и насладиться их игрой в феврале и марте, а также привлечь к культурному выходу детей: билеты на эти мероприятия можно оплатить Пушкинской картой. Обращайте внимание на возрастные ограничения: есть показы 12+ и 16+.