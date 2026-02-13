Режиссер — Валерий Меркулов: заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии правительства России, режиссер Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.



Художник по сценографии — народный художник России и главный художник Московского государственного театра «Геликон-опера» Игорь Нежный.



История «Маленького принца» сама по себе является классическим произведением, в основе которого лежат темы дружбы, любви и поиска смысла существования, что делает спектакль не только развлекательным, но и содержательным. Повесть Антуана де Сент-Экзюпери, по которой создан спектакль, принадлежит к числу самых известных в мировой литературе и знакома многим поколениям читателей.



Посещение спектакля дает детям возможность расширить кругозор, развивать воображение и навыки эмоционального восприятия через театральное искусство, а взрослым — вспомнить собственные детские переживания и обсудить с детьми важные темы, отраженные в представлении.



Совместный поход на спектакль укрепляет семейный диалог: обсуждение увиденного помогает родителям и детям лучше понять друг друга, разделить общие впечатления и интересы.

Спектакль пройдет 8 марта (это праздничное воскресенье) в 18:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).

Длительность — около 1 часа 30 минут с антрактом.

Возрастное ограничение: 0+

Билетов стоимостью от 800 до 1800 рублей на момент публикации много.



Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.