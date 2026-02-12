«Ученики уже с 4 мая должны ездить (а не ходить!) в школу в корпусе 1115, — рассказала „Зеленоград.ру“ одна из мам. — В 9-м районе две школы, в 8-м тоже. Но нас отправляют в 1115. Мне, например, нужно будет выходить с ребёнком из дома в 7:20, чтоб довезти его до школы».



«У меня трое детей в этой школе, а теперь хотят раскидать не просто в три разных корпуса (два из которых не приспособлены для принятия детей), но и в разные районы. Двое детей в 9-м, но в разных корпусах, а третий — в 11-м И как мне оказаться в 8:30 в трёх школах?», — пишет в чате района одна из мам.



«Дети 1, 3, 6-й классы, мы сейчас за городом живем и общественный транспорт от нас не ходит. Да и даже если б старше были, и если сейчас переедем в квартиру в 9-м микрорайоне, то „2 минуты от дома“ и „ехать в другой район“ — это абсолютно разные вещи!» — возмущается Марина.



Некоторые родители вспомнили про пустующее здание в корпусе 1016, которое якобы передали колледжу. «В 10-м районе целая школа пустует, мы не можем понять, почему нельзя нас туда отправить, причем родители этот вариант предлагали, в том числе и департаменту», возмущаются родители. Раньше на запрос «Зеленоград.ру» о начале эксплуатации этого здания в департаменте образования отвечали, что сроки неизвестны. Но для родителей здание просто стоит без дела, пока их дети вынуждены будут учиться в тесноте.



Сегодня, 12 февраля, в 18:00 в школе объявлено родительское собрание по этому поводу, сообщают родители.



На нем родители планируют задать множество вопросов: куда еще будут переводить классы, полным ли составом и с учителями, в каких условиях будет продолжена учеба (и соответствуют ли они санитарным нормам), и кто за это будет отвечать. Да и вообще, на чем основано решение о капитальном ремонте и кто будет контролировать (от школы) его выполнение.



Сейчас здание школы 719 выглядит неплохо — пожалуй, лучше, чем многие другие в Зеленограде. Чуть более 10 лет назад школа уже проводила большой ремонт с обновлением фасада, который покрасили в яркие цвета. Дополнительный текущий ремонт здания выполняется почти каждый год.



Также родителей тревожит, переживет ли школа 719 этот капремонт, оставшись самостоятельной — не переведут ли попросту детей в школу 853, раз они будут учиться на ее площадях? А там и всей школе 719 придет юридический конец. Вернутся ли ученики и педагоги в свое здание после капитального ремонта — кто это гарантирует? Будут ли в этом году набирать в школу 719 первые классы? И где её выпускники будут сдавать ОГЭ, ЕГЭ, отмечать выпускные и последние звонки, оставшись без альма-матер?

По всей видимости, школа пробудет на ремонте до 1 сентября 2027 года — это стандартный срок капремонтов по программе мэрии.

Если ваши дети учатся в школе 719 — расскажите, что вам известно и что вы думаете о грядущем капитальном ремонте школы, в нашем телеграм-чате для родителей.

А «Зеленоград.ру» пока отправит запрос на всю дополнительную информацию в департамент образования — вернемся с ответами.