«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение»: спектакль «Одинокая насмешница» — это история, собранная из афоризмов актрисы и трагикомических эпизодов ее судьбы.
Постановка понравится тем, кому интересны театральные биографии и актерские легенды, где смех соседствует с очень личными интонациями и грустью.
На странице показа состав актеров не раскрывается. Однако на афише, размещенной к событию, обозначены такие исполнители: народная артистка России Алена Охлупина, заслуженная артистка России Елена Борзова, заслуженный артист России Владимир Демидов, Алевтина Добрынина, Михаил Церишенко, Татьяна Балуева и Лилия Волкова.
По замыслу авторов пьесы Лиона Измайлова и Алексея Цапика действие разворачивается в последний год жизни актрисы, в пространстве ее московской квартиры. Режиссер: заслуженный артист России Лев Шимелов.
Фаина Раневская — одна из самых известных актрис советского театра и кино, народная артистка СССР; ее репутация во многом связана не только с ролями, но и с точными, парадоксальными фразами, которые часто цитируют отдельно от сценического контекста. В этом материале и работает спектакль, предлагая посмотреть на «легенду» как на живого человека в конкретном времени и конкретном доме.
Выступление пройдет 22 февраля (это воскресенье) в 18:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Продолжительность: 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение: 12+. Билеты от 1200 до 2400 рублей в наличии: часть зала уже занята. Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.