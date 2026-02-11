«Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение»: спектакль «Одинокая насмешница» — это история, собранная из афоризмов актрисы и трагикомических эпизодов ее судьбы.

Постановка понравится тем, кому интересны театральные биографии и актерские легенды, где смех соседствует с очень личными интонациями и грустью.