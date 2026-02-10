В короткой анкете пассажирам предлагают указать станцию отправления и назначения, предпочтения (напитки, закуски/снеки или «другое»), частоту поездок по выбранному маршруту, оценить услугу питания по пятибалльной шкале и написать, какие изменения нужны.

Анкета на странице: https://forms.yandex.ru/u/697b1ba002848fee33e3de46/

«Ваши ответы повлияют на то, как будет выглядеть завтрашний день в поезде», — обещают в МТППК.