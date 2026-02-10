С момента открытия супермаркета в 2014 году ремонт в помещении не проводился. «Если бы они как-то улучшили внешний вид магазина, он был бы более востребованным. Мало времени уделяли магазину. Возможно, у них в планах уже было закрытие части магазинов сети», — рассказала представительница владельца помещения. Собственники предлагали «Вкусвиллу» скидку на аренду помещения, но это не повлияло на решение.

Сейчас помещение пустует. До «Вкусвилла» на этом месте располагался «ЦентрОбувь», занимавший большую площадь, включая территорию нынешнего магазина «Подружка».

Помещение площадью 150 квадратных метров с отдельным входом сдают за 450 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на «Авито», указан телефон 8-915-277-41-22. Кто станет новым арендатором, пока неизвестно.

При этом у некоторых других сетей магазины находятся ещё ближе друг к другу. Например, две «Пятёрочки» в корпусе 117, между входами в которые всего сорок метров.