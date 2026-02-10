Два «Вкусвилла» рядом не выдержали конкуренции: покупатели ушли в магазин получше 10.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Два магазина сети работали в пятистах метрах друг от друга: в корпусе 234А и на площади Юности. В январе магазин во 2-м микрорайоне закрылся — помещение до сих пор пустует.

По словам представителей владельца помещения в корпусе 234А, за последний год поток покупателей в этом магазине заметно сократился, и в торговом зале часто оставался один продавец. А покупатели стали чаще выбирать более современный «Вкусвилл» на площади Юности.

С момента открытия супермаркета в 2014 году ремонт в помещении не проводился. «Если бы они как-то улучшили внешний вид магазина, он был бы более востребованным. Мало времени уделяли магазину. Возможно, у них в планах уже было закрытие части магазинов сети», — рассказала представительница владельца помещения. Собственники предлагали «Вкусвиллу» скидку на аренду помещения, но это не повлияло на решение.

Сейчас помещение пустует. До «Вкусвилла» на этом месте располагался «ЦентрОбувь», занимавший большую площадь, включая территорию нынешнего магазина «Подружка».

Помещение площадью 150 квадратных метров с отдельным входом сдают за 450 тысяч рублей в месяц. Объявление размещено на «Авито», указан телефон 8-915-277-41-22. Кто станет новым арендатором, пока неизвестно.

При этом у некоторых других сетей магазины находятся ещё ближе друг к другу. Например, две «Пятёрочки» в корпусе 117, между входами в которые всего сорок метров.

