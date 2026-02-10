В зеленоградском МЧС отмечали рост числа пожаров в январе. Причина — холодная погода, использование обогревателей с неисправной проводкой.

С начала года в Зеленограде зарегистрировано 22 пожара, 16 из которых в жилом секторе, 6 — в квартирах. Один человек погиб, а четверо получили травмы.

МЧС просят регулярно проверять состояние электропроводки, не допускать ее перегрузки, следить за исправностью обогревателей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.