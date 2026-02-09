Заявку можно подать до 10 февраля по ссылке: https://forms.gle/5yJQPsK8JRQdSq7i8

Для подписчиков тг-канала @zelenogradru действует промокод «зеленоград.ру» на скидку 10%. Укажите его в специальной графе в анкете и скидка активируется.

Отзывы о маркете тут: https://vk.com/topic-226758213_53276625

Если у вас есть вопрос — напишите в комментариях публикации «я мастер», пришлют ссылку на канал для мастеров с полезной информацией и актуальными новостями.

Зеленоград ждёт Встречи с вами!