Заявку можно подать до 10 февраля по ссылке: https://forms.gle/5yJQPsK8JRQdSq7i8
Для подписчиков тг-канала @zelenogradru действует промокод «зеленоград.ру» на скидку 10%. Укажите его в специальной графе в анкете и скидка активируется.
Отзывы о маркете тут: https://vk.com/topic-226758213_53276625
Если у вас есть вопрос — напишите в комментариях публикации «я мастер», пришлют ссылку на канал для мастеров с полезной информацией и актуальными новостями.
Зеленоград ждёт Встречи с вами!
- 7 марта, суббота
- Гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади
