Стоянка пользуется популярностью: машины заезжают сюда регулярно, особенно часто — такси. Большинство опрошенных водителей отмечает, что двух часов бесплатной парковки вполне достаточно. Многие приезжают к гипермаркету исключительно за покупками и не задерживаются надолго.

«Я приезжаю сюда раз в две недели, обратил внимание, что сделали платную парковку, но мне всегда хватает бесплатного времени, поэтому на меня это никак не повлияло», — рассказал автомобилист.

Часть водителей считает меру в целом адекватной. По их словам, даже если приходится задержаться, стоимость парковки остаётся приемлемой — 300 рублей за сутки выгоднее тарифов городских платных парковок, расположенных всего в 300-400 метрах от гипермаркета.

Есть и несогласные с нововведением. Некоторые водители полагают, что платная парковка у крупных торговых и социальных объектов — спорное решение.

«Мне хватает двух часов. Но надоело, что всё везде делают платным. Понятно, что с одной стороны администрация „Ашана“, скорее всего, не хочет, чтобы места занимали просто так — как бесплатную стоянку, а не для посещения магазина. Но с другой… У нас вообще что-то для людей останется бесплатным?», — считает одна из автомобилисток.

На фоне появления новых платных парковок, в том числе в Солнечногорском округе, бесплатных мест для длительной стоянки становится всё меньше.