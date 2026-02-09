Кукольный спектакль-чаепитие: в конце февраля малыши познакомятся с историей Мухи-Цокотухи и попробуют чай из самовара — событие камерное, количество мест ограничено 09.02.2026 ZELENOGRAD.RU

«Как на Мухины именины испекли мы каравай…», — кажется, начало этого спектакля по мотивам сказки Корнея Чуковского отлично подойдет малышам с трех лет: привыкнуть к театральному пространству, актерам и куклам, заинтересоваться действием поможет настоящее чаепитие. Чай из самовара, джем, баранки и специально заказанный для представления каравай — всё это обещают организаторы, творческое объединение «Таратумб» (мы связались и уточнили). Угостят и детей, и взрослых :)

Зрителям откроется трогательный мир крошечных существ, в котором царят нешуточные страсти. Не волнуйтесь, все закончится хорошо! Кое-кто от радости даже спляшет польку и споет романс. Искусно сделанные куклы похожи на насекомых, но в их миниатюрных лицах и движениях — настоящие человеческие чувства и эмоции. Это история о смелости и любви.

Формат спектакля: камерный и уютный. Актеры работают с куклами вблизи зрителей, создавая ощущение диалога и совместного присутствия, а действие развивается как последовательность сцен, наполненных юмором, музыкальными номерами и мягкой выразительностью.

Дополнительный контекст спектакля связан с традицией кукольного театра как особого жанра, где важна не только история, но и способ ее рассказа. Куклы позволяют говорить о сложных эмоциях и отношениях в доступной форме, а обращение к классическому тексту Чуковского сохраняет ритм, образность и языковую выразительность оригинала, знакомую нескольким поколениям зрителей.

Для детей такой формат помогает развивать воображение, внимание к деталям и способность следить за сюжетом, а также знакомит с театром как пространством живого действия, а не экрана. Музыкальные и игровые элементы поддерживают интерес и способствуют формированию эмоционального отклика, а неспешный темп спектакля позволяет удерживать внимание без перегрузки.

Совместное посещение спектакля даёт родителям возможность разделить с ребенком впечатление и позже обсудить увиденное: характеры персонажей, их поступки, финал истории. Такой общий опыт часто становится поводом для разговора о чувствах, справедливости и дружбе, а также помогает укреплять контакт между взрослым и ребёнком через совместное культурное переживание.

Свежий каравай и чай из самовара кажутся удачной находкой театрального сценария и дополнительной причиной сходить с малышами в «библиотеатр».

Спектакль пройдет 28 февраля (это суббота), в 11:00.
Продолжительность — чуть менее часа.
Место проведения — библиотека в корпусе 1462.

На странице продажи билетов можно выбрать подходящий вам вариант: детский билет (1200 рублей, льготный — 960 рублей) и взрослый билет (1000 рублей, льготный — 800 рублей).

Билет приобретается на каждого зрителя; при покупке льготного билета обязательно захватите подтверждающий документ на мероприятие.

Телефон библиотеки: 8-495-161-00-05 (на звонки отвечают ежедневно с 09:00 до 21:00).

Метки:
дети, досуг, спектакль, Библиотека театра и кино №252
