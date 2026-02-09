Сегодня утром длина «бордовых» пробок в этом небольшом по площади районе превысила два километра. Стояли Трёхсвятская улица, Парковый бульвар, Тверецкий проезд — все дороги, ведущие к выезду на Жилинскую улицу.

Причина — ДТП на выезде на Жилинскую улицу. А причиной ДТП и постоянных утренних пробок местные жители считают то, что у выезда паркуются «Газели», загораживая обзор, а на самих улицах, ведущих к нему, паркуются машины — прямо под знаками «стоянка запрещена».