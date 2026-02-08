Обещают сет из шести курсов по мотивам русских сказок.
- Медовая репа с крабовым бульоном
- Рулет из рыбы с грибами, соусом и икрой щуки
- Блюдо с сельдереем, кедровыми орехами, белыми грибами, топинамбуром и вяленой говядиной
- Уха из лосося и трески с крабом и креветками, с луковым пончиком
- Запеканка из блинов с гусем, шпинатом, топинамбуром, мясным соусом и фуагра
- Десерт «Золотой ключик» с кремом из варёной сгущёнки, безе и грецкими орехами
Стоимость участия — 4900 рублей. Билеты продаются по ссылке: https://grape-holding.ru/samobranka#ticket
