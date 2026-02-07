«Сегодня еду в Зеленоград на электричке. В 14:25 на Лихоборах дети на видео вылезли из-под электрички! Им смешно и прикольно! Пока телефон достала, они уже на противоположную платформу залезли. Все уверены, что их дети подобным не занимаются?» — написала наша читательница Анастасия в редакцию «Зеленоград.ру».
Хотя в момент съемки железнодорожные пути были пустыми, это не значит, что на них безопасно: в любой момент может появиться скоростной поезд, стоящий поезд может тронуться неожиданно для тех, кто оказался рядом или под вагоном.
Кроме того, опасно приближаться к проводам: РЖД предупреждает, что при расстоянии меньше двух метров возможна электрическая дуга и поражение током.
Мы публикуем эту историю не ради «страшилок», а как повод родителям поговорить с детьми: лазание под вагонами, платформами и любое нахождение на путях — большой риск. Если вы узнаете в описании знакомых подростков — лучше обсудить это с ними.
За все эти нарушения предусмотрена административная ответственность: штрафы от 500 до 2000 рублей, но вряд ли они остановят детей.
Если вы увидели, что люди прямо сейчас на путях/под составом, позвоните в дежурную часть полиции на станции Москва-Ленинградская: +7-495-607-92-44, +7-499-262-95-60, или 112. Сообщите: станцию, время, направление, платформу, сколько человек и где именно они находятся (под вагоном, между вагонами, на путях).