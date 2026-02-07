Кроме того, опасно приближаться к проводам: РЖД предупреждает, что при расстоянии меньше двух метров возможна электрическая дуга и поражение током.

Мы публикуем эту историю не ради «страшилок», а как повод родителям поговорить с детьми: лазание под вагонами, платформами и любое нахождение на путях — большой риск. Если вы узнаете в описании знакомых подростков — лучше обсудить это с ними.

За все эти нарушения предусмотрена административная ответственность: штрафы от 500 до 2000 рублей, но вряд ли они остановят детей.

Если вы увидели, что люди прямо сейчас на путях/под составом, позвоните в дежурную часть полиции на станции Москва-Ленинградская: +7-495-607-92-44, +7-499-262-95-60, или 112. Сообщите: станцию, время, направление, платформу, сколько человек и где именно они находятся (под вагоном, между вагонами, на путях).