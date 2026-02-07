Сотрудники, отвечающие за содержание трассы, рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что работы проводят по необходимости — в среднем три раза в неделю и чаще. Это заметно и по состоянию трассы: покрытие стабильно хорошее, накатана классическая лыжня и подготовлены участки для конькового хода.

Регулярность работ подтверждают и сами лыжники. «У нас здесь проходят тренировки 3-4 раза в неделю, трасса всегда в отличном состоянии. Всё делают вовремя, кататься очень приятно», — говорит Татьяна.