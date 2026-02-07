Лыжную трассу за 7-м микрорайоном подготовили к выходным — лыжники высоко оценивают качество и отмечают отсутствие пешеходов 07.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Сотрудники, отвечающие за содержание трассы, рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что работы проводят по необходимости — в среднем три раза в неделю и чаще. Это заметно и по состоянию трассы: покрытие стабильно хорошее, накатана классическая лыжня и подготовлены участки для конькового хода.

Регулярность работ подтверждают и сами лыжники. «У нас здесь проходят тренировки 3-4 раза в неделю, трасса всегда в отличном состоянии. Всё делают вовремя, кататься очень приятно», — говорит Татьяна.

Потому что нет пешеходов

В отличие от лыжни за 17-м микрорайоном, на этой лесной трассе практически нет пешеходов. Немного следов от обуви видны лишь сбоку от классической лыжни — там, где они не мешают спортсменам. Въезд для машин сюда тоже перекрыт шлагбаумами.

«Трасса завернута против часовой стрелки — это стоит учитывать, если кто-то всё-таки решил прогуляться, хотя делать этого не стоит, — рассказал ещё один лыжник, Сергей. — Бывает, что человек идёт с одной стороны, а собачка на поводке — с другой, и поводок тянется через всю трассу, а это опасно. Я бы добавил стрелки направления движения. Но в целом такое здесь случается редко, пешеходов почти нет. В Крюково, насколько знаю, с этим большие проблемы — там из-за людей кататься сложно. А здесь отлично. Раньше мы сами лыжню накатывали, а здесь ратраки всё делают — прекрасно».

Обе трассы в зоне ответственности зеленоградских коммунальщиков и префектуры. Но за эту трассу отвечают «Автодороги ЗелАО», а трассу в 17-м микрорайоне готовит «Жилищник».

Трассу можно и расширить

Единственное, что, по мнению некоторых спортсменов, требует улучшения, — ширина трассы. Так считает лыжник с более чем 50-летним стажем Олег Алексеевич Козлов, которого на трассе называют ветераном лыжного спорта.

«Я участвовал в проектировании этой трассы. Изначально её планировали протяжённостью 5 км, но от этого отказались — посчитали, что придётся вырубить слишком много деревьев. Сейчас трасса узковата: ветки ёлок нависают прямо над ней, при сильном ветре они падают вместе со снегом. Если бы трасса была шире, всё было бы отлично. А в Крюково я начинал свою карьеру — там сейчас сделали красивый рельеф, но слишком много пешеходов. Если делают спортивную трассу, нужно решать этот вопрос, иначе опасно», — рассказал лыжник.

Что касается увеличения протяжённости, трассу планируют существенно расширить. Её продлят за границу Зеленограда — за реку Сходню и стадион «Ангстрем», а общая длина объединённого маршрута составит почти 11 километров. Реализация проекта планируется в этом году.

Также она станет одной из «флагманских» лыжных трасс Москвы. Такие трассы оборудуют по единому стандарту: помимо системы искусственного оснежения на них есть освещение для вечернего катания, навигация, обустроенные стартовая и финишная зоны, павильон с тёплой раздевалкой, пункты проката инвентаря и питания. А летом трассу используют для лыжероллеров и роликовых коньков.

