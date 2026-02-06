Реконструкция отделения в корпусе 1106 продлится до 12 апреля. Если вы заказывали карту с доставкой в этот офис, её можно получить в корпусе 435.
По любым другим вопросам клиентам предлагают обращаться в ближайшие офисы: корпус 834А и корпус 249. В этих отделениях реконструкцию проводили ранее, ремонт завершился ещё летом.
В прошлом году также обновили отделения в корпусе 1640 и на Центральной площади по адресу Савелкинский проезд, 6.
