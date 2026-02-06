Во время снегопадов в 80% случаев пробки возникали из-за застрявших грузовиков; в 70% случаев у подмосковных фур высота протектора не соответствует нормативам, а водители не возят предписанные цепи, рассказал на заседании Мособлдумы министр транспорта Подмосковья.
Он также назвал две меры, которые сейчас «прорабатывают»: первая — ограничивать движение большегрузов в дневное время при сложных погодных условиях; вторая — повысить штраф за отсутствие у грузового транспорта зимней резины или цепей (сейчас штраф — 500 рублей).
По словам министра, в январе фуры без цепей буксовали на подъёмах, из-за чего возникали пробки. Это также мешало уборке и обработке дорог, сбивало расписание автобусов — машины выходили на линию, но не могли вовремя подъехать к остановкам.
На каких именно дорогах планируют вводить ограничения, пока не уточняется. На выступлении в думе речь шла в том числе о вылетных магистралях. В России существует установленный порядок введения временных ограничений или прекращения движения — в том числе при неблагоприятных природно-климатических условиях, через отдельный распорядительный акт.
Подобные идеи — не новость для столичного региона. После крупных снегопадов власти Москвы в разные годы вводили ограничения для грузовиков и перестраивали правила въезда; в 2021 году, например, обсуждался «вынос» транзитных фур на ЦКАД.
При этом временные ограничения для грузовиков в непогоду практикуют и другие регионы: например, во время недавних метелей ограничения вводили на участках М-5 и М-7 в Поволжье, а также закрывали отдельные трассы в Волгоградской области.
Что касается наличия цепей, требование уже прописано в перечне условий, при которых запрещается эксплуатация: грузовики и автобусы должны быть укомплектованы цепями противоскольжения в декабре-феврале, если нет зимних шин (с оговорками для части техники).
Штраф в 500 рублей, вероятно, не считается достаточным для исправления ситуации, но для его изменения нужно менять федеральные нормы: КоАП и перечень неисправностей/условий эксплуатации. Поэтому простым решением на уровне области ситуацию не изменить.