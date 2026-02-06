Во время снегопадов в 80% случаев пробки возникали из-за застрявших грузовиков; в 70% случаев у подмосковных фур высота протектора не соответствует нормативам, а водители не возят предписанные цепи, рассказал на заседании Мособлдумы министр транспорта Подмосковья.

Он также назвал две меры, которые сейчас «прорабатывают»: первая — ограничивать движение большегрузов в дневное время при сложных погодных условиях; вторая — повысить штраф за отсутствие у грузового транспорта зимней резины или цепей (сейчас штраф — 500 рублей).

По словам министра, в январе фуры без цепей буксовали на подъёмах, из-за чего возникали пробки. Это также мешало уборке и обработке дорог, сбивало расписание автобусов — машины выходили на линию, но не могли вовремя подъехать к остановкам.