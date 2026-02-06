Формат занятий: обычные упражнения выполняют под музыку с простыми хореографическими шагами: нагрузку легче дозировать, а занятие проходит как активная тренировка на выносливость, координацию и подвижность, без требования танцевального опыта.

Такой подход помогает развивать чувство равновесия и координацию за счет смены шагов, поворотов и работы рук, а также поддерживать аэробную активность — то есть тренировать сердце и легкие в комфортном темпе.

В рекомендациях для людей старшего возраста отдельно подчеркивается важность регулярной активности, а также упражнений на баланс и укрепление мышц.

Занятия продолжительностью 1 час проходят по вторникам и четвергам в 11:00 в корпусе 1106

Группа открывается с 10 февраля: можно занять места для себя и друзей. Для записи понадобится номер группы: G-02405196.