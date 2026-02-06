Занятия направлены на изучение физических упражнений с использованием простых и доступных хореографических движений. Формат подходит для любого уровня подготовки и помогает поддерживать активность, координацию и хорошее настроение.
«Движение, музыка и энергия — все для активной жизни!», — приглашает центр московского долголетия «Силино».
Формат занятий: обычные упражнения выполняют под музыку с простыми хореографическими шагами: нагрузку легче дозировать, а занятие проходит как активная тренировка на выносливость, координацию и подвижность, без требования танцевального опыта.
Такой подход помогает развивать чувство равновесия и координацию за счет смены шагов, поворотов и работы рук, а также поддерживать аэробную активность — то есть тренировать сердце и легкие в комфортном темпе.
В рекомендациях для людей старшего возраста отдельно подчеркивается важность регулярной активности, а также упражнений на баланс и укрепление мышц.
Занятия продолжительностью 1 час проходят по вторникам и четвергам в 11:00 в корпусе 1106
Группа открывается с 10 февраля: можно занять места для себя и друзей. Для записи понадобится номер группы: G-02405196.
Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте: mos.ru/md.