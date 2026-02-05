Также на этой неделе в прокате остаются другие картины для семейного просмотра (некоторые фильмы покажут по одному или паре сеансов за день)

— «Папа может» (6+): фильм расскажет историю многодетной семьи после того, как обиженная мама объявила забастовку и уехала в отпуск. Билеты в Иридиуме, Зеленопарке и Отраде.



— «Чарли Чудо-пес» (6+): семейный мультфильм про дружелюбного пса, который получает настоящие суперспособности. Билеты в Зеленопарке и Панфиловском.



— «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (6+): семейная комедия про новые приключения Губки Боба и морской звезды Патрика. Сеансы только в Отраде.



— «МУЛЬТ в кино. Выпуск №191. Уроки волшебства» (0+): новый выпуск добрых мультфильмов для самых маленьких зрителей можно посмотреть в Зеленопарке.



— «Левша» (12+): фантастический приключенческий боевик про расследование государственного значения, которое ведут офицер Петр Огарев и тульский мастер Левша. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.



— «Буратино» (6+): сказка в новом звучании: умный, веселый и деревянный мальчик отправляется в длинное и полное приключений путешествие. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.



— «Чебурашка 2» (6+): комедия про взросление любимого героя. Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.



— «Простоквашино» (6+): приключенческий фильм про Дядю Федора, мальчика, который очень любил животных и вместе с новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправился жить в деревню. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.



— «Аватар. Пламя и пепел» (12+): продолжение легендарной фантастической саги расскажет о противостоянии героев с межпланетной корпорацией и враждебным племенем на планете Пандора. Сеансы в Панфиловском и Отраде.



Кроме того, кинотеатр «Отрада» дает зрителям возможность посмотреть на большом экране не новые, но популярные киноленты «Зверополис 2» (6+) и «Сумерки» (12+).