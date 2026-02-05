На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах 05.02.2026 ZELENOGRAD.RU

«Рыбка-Унывака. Подводное приключение» (6+)

Анимационная история про угрюмого мистера Рыбу, которого озвучил актер Юрий Стоянов. Ворчун вынужден отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания. В пути к герою присоединяются и другие желающие обратиться к волшебнице с просьбой. Получится ли морским обитателям найти взаимопонимание, а мистеру Рыбе наконец улыбнуться?

Билеты в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.

«Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» (12+)

Продолжение приключений Адиля, парня с доброй душой и интеллектом ребенка — и его девятилетнего друга Самира, смышленого и смелого мальчишки. В этой истории герои отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту.

Один сеанс в день, и только в Иридиуме.

«Невероятные приключения в стране чудес» (6+)

Семейное фэнтези про девочку Люми, которая попадает в страну чудес, где эльфы и другие сказочные существа создают волшебство и исполняют желания людей. Чтобы желание Люми исполнилось, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по загадочным мирам, преодолеть свои страхи и обрести настоящих друзей.

Один сеанс в 12 часов дня, кроме выходных, и только в Панфиловском.

Также на этой неделе в прокате остаются другие картины для семейного просмотра (некоторые фильмы покажут по одному или паре сеансов за день)

— «Папа может» (6+): фильм расскажет историю многодетной семьи после того, как обиженная мама объявила забастовку и уехала в отпуск. Билеты в Иридиуме, Зеленопарке и Отраде.

— «Чарли Чудо-пес» (6+): семейный мультфильм про дружелюбного пса, который получает настоящие суперспособности. Билеты в Зеленопарке и Панфиловском.

— «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (6+): семейная комедия про новые приключения Губки Боба и морской звезды Патрика. Сеансы только в Отраде.

— «МУЛЬТ в кино. Выпуск №191. Уроки волшебства» (0+): новый выпуск добрых мультфильмов для самых маленьких зрителей можно посмотреть в Зеленопарке.

— «Левша» (12+): фантастический приключенческий боевик про расследование государственного значения, которое ведут офицер Петр Огарев и тульский мастер Левша. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке, Панфиловском и Отраде.

— «Буратино» (6+): сказка в новом звучании: умный, веселый и деревянный мальчик отправляется в длинное и полное приключений путешествие. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.

— «Чебурашка 2» (6+): комедия про взросление любимого героя. Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.

— «Простоквашино» (6+): приключенческий фильм про Дядю Федора, мальчика, который очень любил животных и вместе с новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправился жить в деревню. Сеансы в Иридиуме, Зеленопарке и Панфиловском.

— «Аватар. Пламя и пепел» (12+): продолжение легендарной фантастической саги расскажет о противостоянии героев с межпланетной корпорацией и враждебным племенем на планете Пандора. Сеансы в Панфиловском и Отраде.

Кроме того, кинотеатр «Отрада» дает зрителям возможность посмотреть на большом экране не новые, но популярные киноленты «Зверополис 2» (6+) и «Сумерки» (12+).

