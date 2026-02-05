Тренировки два раза в неделю — вечером по вторникам и четвергам.
Также приглашают в новые спортивные секции по баскетболу, йоге, теннису и паделу.
Запись по телефону: 8-985-294-62-16 (Константин)
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Жилой комплекс «Зеленоград Ривьера» во 2-м микрорайоне получил разрешение на ввод в эксплуатацию Новости
Патриотические мероприятия пройдут в Музее Зеленограда — они будут посвящены битве за Москву и жизни солдат в годы Великой Отечественной войны Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 7 февраля в «1000 мелочей»: можно выбрать и купить — или сделать своими руками подарки к февральским праздникам Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров и ветеринарных врачей Новости
Лыжную трассу в новом городе привели в порядок: её готовят два раза в неделю — и сетуют, что пешеходы сразу всё портят Новости
Праздник науки для детей пройдет 7 февраля в библиотеке — по сути, это интересная и веселая профориентация: регистрация открыта Новости
Забота о здоровье питомца с выгодой — весь февраль действуют скидки в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Спектакль «Чучело» — легендарную драму взросления покажут в Зеленограде: одноименная повесть входит в школьную программу, посмотреть постановку можно по Пушкинской карте с друзьями или целым классом Новости
Спектакль «Трактирщица» — популярную итальянскую комедию с участием Гоши Куценко покажут в Зеленограде в праздничный день 23 февраля, билеты пока есть Новости
Чек-ап: невролог+ортопед за 1 день в клинике лечения реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости