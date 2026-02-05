На маркете будут представлены вязаные аксессуары, композиции и предметы декора из стабилизированных и живых растений, ароматические свечи, расписная керамика, украшения ручной работы, натуральные масла и косметика, мужские браслеты, а также необычное мыло, очень похожее на десерты и бургеры.
В течение дня будут проходить мастер-классы стоимостью от 350 до 1000 рублей, запись на которые не требуется:
- открытка-валентинка в технике скрапбукинг
- роспись холстов-магнитов в форме сердечка и деревянных значков с символикой любви
- роспись гипсовых фигурок, подходящих для подарка мужчинам
Маркет пройдет 7 февраля (это суббота) с 11:00 до 20:00 в торговом центре «1000 мелочей» (корпус 439) на первом этаже. Вход на мероприятие свободный. Следующая «Встреча» состоится 7 марта в традиционном месте: гастрономическом центре «Станция».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Лыжную трассу в новом городе привели в порядок: её готовят два раза в неделю — и сетуют, что пешеходы сразу всё портят Новости
Праздник науки для детей пройдет 7 февраля в библиотеке — по сути, это интересная и веселая профориентация: регистрация открыта Новости
Забота о здоровье питомца с выгодой — весь февраль действуют скидки в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Спектакль «Чучело» — легендарную драму взросления покажут в Зеленограде: одноименная повесть входит в школьную программу, посмотреть постановку можно по Пушкинской карте с друзьями или целым классом Новости
Спектакль «Трактирщица» — популярную итальянскую комедию с участием Гоши Куценко покажут в Зеленограде в праздничный день 23 февраля, билеты пока есть Новости
Чек-ап: невролог+ортопед за 1 день в клинике лечения реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости