В ресторане «Рапсодия» в 23-м микрорайоне 7 февраля в 20:00 состоится особенный праздничный вечер. Около 22:00 для гостей выступит признанная звезда российской поп-музыки Полина Гагарина.

Певица, известная своими эмоциональными и мощными выступлениями, обрела широкую популярность после участия в музыкальных проектах и конкурсах, а также благодаря целому ряду хитов, активно слушаемых на платформах вроде Яндекс.Музыки.

Среди любимых поклонниками треков — «A Million Voices» (композиция, с которой Гагарина представляла Россию на Евровидении 2015, заняв второе место с рекордным для «серебра» количеством баллов), «Кукушка», «Обезоружена», «Шагай» и многие другие, которые часто входят в топ-плейлисты слушателей.

Вечер откроется welcome-сетом с дуэтом скрипки и саксофона, продолжится энергичным шоу кавер-группы Lavina, а вести праздник будет Наталья Соловей. Также гостей ждёт атмосферный диджей-сет от Fire Lady, который будет звучать до утра.

Билеты покупать не нужно. Чтобы присутствовать на концерте, достаточно забронировать стол заранее.

Другие мероприятия ресторана «Рапсодия» в первую неделю февраля

  • 5 февраля, четверг, 19:00 — Мафия. «Город засыпает — просыпается Рапсодия». Классическая психологическая игра с профессиональным ведущим, где участники проявляют интеллект, искусство убеждения и наслаждаются изысканными напитками.
  • 6 февраля, пятница, 20:00 — Живое выступление вокального дуэта «Москвичка» и DJ-сет
  • 8 февраля, воскресенье, 19:00 — Караоке-баттл «Голос Зеленограда»

Ресторан «Рапсодия» находится на втором этаже ТЦ «Столица», корпус 2309. Заведение работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 23:00, в выходные — с 12:00 до 04:00 утра. Бронирование столиков по телефону 8-926-944-99-99.

