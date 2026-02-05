Певица, известная своими эмоциональными и мощными выступлениями, обрела широкую популярность после участия в музыкальных проектах и конкурсах, а также благодаря целому ряду хитов, активно слушаемых на платформах вроде Яндекс.Музыки.

Среди любимых поклонниками треков — «A Million Voices» (композиция, с которой Гагарина представляла Россию на Евровидении 2015, заняв второе место с рекордным для «серебра» количеством баллов), «Кукушка», «Обезоружена», «Шагай» и многие другие, которые часто входят в топ-плейлисты слушателей.