Онкологию на «нулевой стадии» стали находить в Москве в семь раз чаще 04.02.2026 ZELENOGRAD.RU

В мэрии отчитались об успехах в диагностике и лечении онкологических заболеваний: за шесть лет снизилась смертность в первый год после постановки онкологического диагноза на 33%, одновременно выросла доля раннего выявления: с 62% в 2019 году до примерно 68% по итогам 2025-го.

Отдельно подчеркивают рост выявления так называемой «нулевой стадии» — когда опухоль фиксируют совсем в начале, до развития симптомов: таких случаев стало в семь раз больше — около пяти тысяч за 2025 год. В качестве образцового примера приводят рак щитовидной железы — там ранняя диагностика доходит до 97%.

Чем объясняют улучшения

В мэрии связывают результаты с «новым стандартом» онкопомощи: диагностика, лечение и дальнейшее наблюдение должны быть собраны в одной системе, а пациент — быстрее попадать на нужное обследование и к врачу. Эту модель в городе привязали к пяти многопрофильным онкоцентрам .

Рост выявления на «нулевой стадии» частично объясняют расширением профилактики: в городе активнее зовут на обследования желудка и кишечника. Например, на гастро- и колоноскопию приглашали 3,5 млн человек (открывали запись), за первые месяцы её прошли 140 тысяч человек, у 3,6 тысячи человек обнаружены предопухолевые изменения, у 600 — новые случаи рака.

Зеленоградский контраст: статистика общая, а дорога — своя

Для нашего города проблема в том, что даже при наличии амбулаторного звена часть маршрута пациента всё равно проходит через специализированные центры, добираться до которых из Зеленограда долго. Пациенты говорят о 2-3 часах в одну сторону, что тяжело, особенно когда речь о регулярных визитах.

При этом отдельных публичных показателей именно по Зеленограду (ранняя выявляемость, сроки до начала лечения, результаты по видам рака) в таких отчётах обычно нет — и получается, что красивую московскую динамику сложно приложить к конкретной жизни в нашем городе: улучшения есть, но доступность упирается в логистику.

Какие цифры в отчёте не прозвучали

В мэрии назвали две наиболее заметные метрики — рост выявления рака на ранних стадиях и снижение одногодичной летальности. Но для оценки эффективности онкосистемы обычно смотрят шире: на 5-летнюю выживаемость (в целом и по отдельным видам рака), на сроки от первого подозрения до подтверждения диагноза и от диагноза до начала лечения, а также на качество жизни после лечения и доступность реабилитации.

Для Зеленограда такие показатели особенно важны, потому что когда до профильной помощи нужно ехать далеко, это почти всегда означает дополнительные потери времени, сил и денег — а в онкологии время часто многое решает.

Метки:
медицина, статистика
