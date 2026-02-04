В мэрии отчитались об успехах в диагностике и лечении онкологических заболеваний: за шесть лет снизилась смертность в первый год после постановки онкологического диагноза на 33%, одновременно выросла доля раннего выявления: с 62% в 2019 году до примерно 68% по итогам 2025-го.

Отдельно подчеркивают рост выявления так называемой «нулевой стадии» — когда опухоль фиксируют совсем в начале, до развития симптомов: таких случаев стало в семь раз больше — около пяти тысяч за 2025 год. В качестве образцового примера приводят рак щитовидной железы — там ранняя диагностика доходит до 97%.