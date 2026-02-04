На проект строительства следственного изолятора на 4000 мест выдано положительное заключение экспертизы. Это открывает дорогу к строительству объекта — его планируют начать в 2026 году, а завершить в 2032-м.
СИЗО собираются строить между деревнями Шапкино и Ожогино — рядом с трассой М-11, Пятницким шоссе и Солнечногорском. До Зеленограда — около 25 километров.
По площади проект называют крупнейшим в России: под него отводят почти 43 гектара. Для сравнения, петербургский комплекс «Кресты-2», рассчитанный тоже на четыре тысячи человек, занимает площадь почти на четверть меньше.
Необходимость такого изолятора в этом месте, обычно объясняют удобной логистикой и идеей вынести крупные СИЗО из Москвы. Для региона такой объект может означать дополнительные подрядные заказы и рабочие места.
В Зеленограде тоже планировали СИЗО поменьше — на две тысячи мест. Под него ранее выделяли участок в Восточной промзоне, на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе, на месте бывшей заброшенной стройки автобусного парка. На публичной кадастровой карте этот земельный участок по-прежнему предназначен «для создания мест лишения свободы».