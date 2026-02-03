Завершено строительство второй очереди технопарка площадью 52 тысяч кв. метров: два 3-этажных научно-производственных корпуса и 7-этажный бизнес-центр с офисами класса B+.
Девелопер проекта, компания Capital Group (ООО «Алабушево-Капитал»), уже получил заключение о соответствии строительства, ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает префектура.
Технопарк «Алабушево» начали строить в 2021 году — он протянулся вдоль дальней части проспекта Генерала Алексеева, на территории, которая вошла в границы площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 2020 году: там пришлось для начала демонтировать старые здания и склады.
В 2024 году были введены в строй три корпуса первой очереди технопарка общей площадью свыше 50 тысяч кв.метров. В них уже работают или готовятся к работе резиденты: например, цех компании ТЗМОИ («Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов») или линии для выпуска ветеринарных препаратов группы компаний «Вик».
Проект технопарка реализован в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда — планируется, что он даст городу более 2,5 тысяч рабочих мест. Арендаторы могут получить все налоговые льготы и преференции ОЭЗ.
Многофункциональность зданий позволяет использовать их для размещения производств или для хранения и логистики товаров. «Возможна перепланировка помещений под нужды резидентов и установка дополнительных инженерных систем. Высота потолков в основной части зданий составляет 10 метров, что позволяет разместить практически любую производственную линию», — уточняет девелопер. Для резидентов организован паркинг на 300 машиномест. Технопарк вписан в городскую инфраструктуру и транспортную сеть.
Сейчас на сайте Capital Industry открыто предложение для арендаторов: площади от 1500 кв. метров в аренду, готовая инженерная и транспортная инфраструктура, максимальная мощность систем электроснабжения до 2 МВт.