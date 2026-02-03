Технопарк «Алабушево» начали строить в 2021 году — он протянулся вдоль дальней части проспекта Генерала Алексеева, на территории, которая вошла в границы площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 2020 году: там пришлось для начала демонтировать старые здания и склады.

В 2024 году были введены в строй три корпуса первой очереди технопарка общей площадью свыше 50 тысяч кв.метров. В них уже работают или готовятся к работе резиденты: например, цех компании ТЗМОИ («Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов») или линии для выпуска ветеринарных препаратов группы компаний «Вик».