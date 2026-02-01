Федеральная антимонопольная служба опубликовала заключение по ходатайствам компаний и заявила, что потенциальное объединение может ограничить конкуренцию на рынке кикшеринга. В ФАС считают, что сделка усилит рыночную власть группы «Вуш Холдинг» и создаст условия, при которых объединённая компания сможет единолично влиять на ценовую политику, что может негативно сказаться на пользователях.
В «Вуше» подтвердили, что переговоры и ходатайство в ФАС были, но добавили: никаких обязывающих документов по объединению не подписано. Параметры потенциальной сделки публично не раскрывались.
За неделю до этого «Юрент» объявил, что убирает «МТС» из названия и возвращается к прежнему бренду, но «для пользователей ничего не поменяется»: самокаты остаются фиолетовыми, сервис остаётся частью группы МТС, а подписка МТС Premium сохраняется.
Несмотря на минусы, на которые указывает ФАС, у объединения могут быть и плюсы — их обычно называют сами участники рынка: крупной компании проще наращивать парк, держать сервис и ремонт в одном стандарте, вкладываться в обновление техники. Минус — эти преимущества не гарантируют, что экономия превратится в скидки: при слабой конкуренции она может остаться внутри бизнеса.
ФАС подчёркивает, что решение по ходатайству ещё впереди: компании могут направить пояснения до того, как ведомство примет окончательное решение.
Если «Вуш» и «Юрент» реально объединятся, для жителя Зеленограда это может означать, что у объединённой компании в городе останется только одна альтернатива — Яндекс Go. Для понимания масштаба: в сезоне-2025 в Москве и области «Яндекс Go» заявлял более 30 тысяч устройств, Whoosh — более 40 тысяч, а Юрент более 20 тысяч.