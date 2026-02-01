Федеральная антимонопольная служба опубликовала заключение по ходатайствам компаний и заявила, что потенциальное объединение может ограничить конкуренцию на рынке кикшеринга. В ФАС считают, что сделка усилит рыночную власть группы «Вуш Холдинг» и создаст условия, при которых объединённая компания сможет единолично влиять на ценовую политику, что может негативно сказаться на пользователях.

В «Вуше» подтвердили, что переговоры и ходатайство в ФАС были, но добавили: никаких обязывающих документов по объединению не подписано. Параметры потенциальной сделки публично не раскрывались.

За неделю до этого «Юрент» объявил, что убирает «МТС» из названия и возвращается к прежнему бренду, но «для пользователей ничего не поменяется»: самокаты остаются фиолетовыми, сервис остаётся частью группы МТС, а подписка МТС Premium сохраняется.