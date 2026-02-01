«Ведогонь-театр» провожает зиму репертуарными и гостевыми спектаклями, а также иммерсивной экскурсией:
В игровой форме детям расскажут о том, как создается спектакль от идеи до воплощения на сцене. Участников познакомят с разными театральными профессиями, устройством театра, театральной бутафорией и костюмом.
- 1 февраля экскурсия начнется в 11:00, в другие даты: в 11:00 и 13:00.
- Билеты по 750 рублей, доступна оплата Пушкинской картой.
Постановка Павла Курочкина рассказывает свою версию знаменитой сказки и приглашает отправиться в волнующее путешествие по миру, полному чудесных превращений, оживших игрушек и захватывающих сражений. Дополнительный эффект погружения в историю создаст генератор безопасного театрального дыма.
- 15:00 и 18:00.
- Билеты от 900 до 1500 рублей.
Спектакль в жанре сторителлинг — кот Мурлыка, побывавший в самых разных уголках света, с помощью актеров рассказывает детям о своих удивительных приключениях. В этот раз история развернется в тропических джунглях с участием Крокодила, Тигра и Обезьяны.
- 11:00 и 13:00.
- Билеты по 1000 рублей.
Известная и «очень зеленоградская» история Андрея Усачева в формате спектакля-мультфильма расскажет про дружбу Ивана Иваныча Королева и очень воспитанной собачки Сони.
- 16:00.
- Билеты от 900 до 1500 рублей.
Театральную интерпретацию патриотической сказки Аркадия Гайдара представит гость Зеленограда — Театр «ФЭСТ». Девиз спектакля: «Если человек прав… то он не боится ничего на свете». Особенности постановки: декорации, похожие на кубики-трансформеры, и ростовые куклы, сделанные из кастрюль и ткани.
- 15:00 и 18:00
- Билеты от 1500 до 2000 рублей.
Музыкальный интерактивный спектакль на основе народных потешек и игр в Зеленоград привезет независимый театральный проект Panama. Живая музыка, красивый вокал и камерная атмосфера, — в таком формате дети познакомятся с окружающим миром, природными ритмами и богатством родной речи.
- 12:00 и 15:00.
- Билеты от 1200 до 1300 рублей.