7 февраля — «Сказки кота Мурлыки. Почему Крокодил не охотится в лесу» (3+)

Спектакль в жанре сторителлинг — кот Мурлыка, побывавший в самых разных уголках света, с помощью актеров рассказывает детям о своих удивительных приключениях. В этот раз история развернется в тропических джунглях с участием Крокодила, Тигра и Обезьяны.