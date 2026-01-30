За въезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» выписали уже почти 800 штрафов. Одни водители объясняют, как обмануть камеру, другие требуют закрыть парковку 30.01.2026 ZELENOGRAD.RU

С 3 декабря по 15 января вынесено 793 постановления за движение по выделенной полосе для автобусов на Новокрюковской улице возле ТЦ «Зеленоградский», сообщили «Зеленоград.ру» в ГУ МВД Москвы. По этой полосе водители заезжают на бесплатную парковку возле ТЦ.

Некоторые водители, с которыми поговорил корреспондент «Зеленоград.ру», до сих пор не знают о камере и не понимают, как пользоваться парковкой (ответ: легально — никак). Другие приспосабливаются, пользуясь тем, что камера фиксирует только движение по выделенной полосе, но не сам заезд на парковку.

«Я в курсе, что там стоит камера, — говорит водитель Валерий. — Но она „смотрит“ только на выделенную полосу. Если заезжать со средней, то пересекаешь сплошную, но штраф не приходит. В основном так делают местные, которые знают ситуацию».

Водители предлагают либо заменить сплошную линию на прерывистую, разрешив поворот со средней полосы, либо явно запретить въезд на парковку ТЦ с Новокрюковской улицы, но при этом предварительно организовав другой въезд.

Однако с организацией другого въезда всё не так просто, объяснили «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра. Расположение въездов и выездов было согласовано во всех инстанциях ещё при строительстве ТЦ. Сейчас со стороны Советской улицы физически невозможно проехать: вдоль здания расположена зона разгрузки и дебаркадер, а рядом — подземное инженерное сооружение, не рассчитанное на движение автомобилей. Перенос зоны разгрузки возможен только при полной реконструкции здания.

Решением могло быть предоставление ТЦ дополнительного небольшого примыкающего земельного участка для организации безопасного проезда вдоль здания. Но ещё лучше — сохранение и легализация существующего въезда со стороны Новокрюковской улицы.

«Наши обращения в органы власти по данному вопросу нашли понимание и поддержку в префектуре Зеленограда, но решение вопроса и подготовка всех необходимых документов находится в компетенции других городских организаций, — говорит гендиректор ТЦ Наталья Харлашина и добавляет, что эта ситуация причиняет убытки и неудобства и расположенным в ТЦ организациям, и посетителям ТЦ.

Мы, со своей стороны, неоднократно обращались в органы власти, участвовали в совещаниях и обсуждениях, требовали соблюдения наших прав и обеспечения удобства для посетителей ТЦ. Со стороны префектуры Зеленограда мы видим в этом вопросе понимание и поддержку, однако, насколько нам известно, полномочий префектуры для решения этих вопросов также недостаточно".

Редакция «Зеленоград.ру» уточнит возможность изменения схемы движения вокруг ТЦ и узнает, как продвигается решение проблемы.

