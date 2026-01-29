Очистка от снега маршрутов к социальным учреждениям считается приоритетной заботой коммунальщиков — по регламентам и публичным заявлениям чиновников. Однако часто всё заканчивается расчисткой одной пешеходной дорожки от ближайшей автобусной остановки, будто это единственный возможный маршрут.
Вот, к примеру, снежное месиво вокруг поликлиники на Каштановой аллее — дорожка от остановки почищена, но вокруг, по оценке нашего читателя, «лютый ужас».
«Тут не то что парковаться второй день негде — это ладно — тут даже пассажира высадить нельзя. Допустим, я везу бабушку — но там легковой автомобиль застревает, а высадить я ее не могу — везде ад и чищена только тропа от остановки. Которую нужно перегородить, чтобы пассажир вышел», — рассказала Евгения.
Другой пример — подход к поликлинике во 2-м микрорайоне, пешеходный переход из 4-го микрорайона. «Пожилая женщина не может перейти через гору снега после перехода, перед этим она упала на самом переходе, так как там скользко» , — рассказала Анастасия.
При этом, по мнению префекта, «скоординированная работа всех служб позволила оперативно обеспечить (https://t.me/zelenogradru/41172) безопасность пешеходов». Реальность, впрочем, выглядит иначе.