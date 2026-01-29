Очистка от снега маршрутов к социальным учреждениям считается приоритетной заботой коммунальщиков — по регламентам и публичным заявлениям чиновников. Однако часто всё заканчивается расчисткой одной пешеходной дорожки от ближайшей автобусной остановки, будто это единственный возможный маршрут.

Вот, к примеру, снежное месиво вокруг поликлиники на Каштановой аллее — дорожка от остановки почищена, но вокруг, по оценке нашего читателя, «лютый ужас».