Василий Орлов известен не только как руководитель одного из старейших церковных хоров России, но и как человек, стоявший у истоков профессионального хормейстерского образования. Его деятельность повлияла на формирование целой школы регентов-дирижеров, а вклад в развитие духовной музыки получил признание далеко за пределами России. Фестиваль в Зеленограде стал одной из форм сохранения памяти об этом культурном наследии. Узнать об этом важном для истории города человеке можно в краеведческой статье.

«В рамках VII фестиваля духовной музыки мы готовим специальную программу, наполненную светом, благоговением и искренностью. Приходите всей семьей, чтобы разделить с нами эти тихие и возвышенные моменты», — приглашают организаторы.

Мероприятие состоится в субботу, 31 января, в 12:00.

Место проведения: Культурный центр «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Вход свободный.