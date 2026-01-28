Остановка находится в проезде 684, на ней останавливается 27-й автобус (МЦД Фирсановская — Алабушевское кладбище). Остановку назвали по новому спорткомплексу «Арена Плей Технополис», расположенному в трёхстах метрах.
В конце декабря переименовали находящуюся неподалеку остановку 24-го автобуса: раньше она была «Река Сходня», а стала «Технополис Москва, площадка Алабушево».
