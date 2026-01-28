В субботу на сцене клуба «ДК 41» встретятся музыканты, чьи имена знают и ценят на лучших джазовых площадках страны. Организаторы обещают поток виртуозных импровизаций и незабываемый джазовый супер-гиг.
Станислав Должков — джазовый саксофонист нового поколения, выпускник Гнесинки, участник российских и зарубежных музыкальных проектов. Играл в джазовых оркестрах И. Бутмана, А. Кролла, Г. Гараняна, И. Кантюкова. Участвовал в фестивалях «Джаз в саду Эрмитаж», «Усадьба Джаз», «Джаз в Ленинских Горках» и «Золотая Маска». В течение нескольких лет, проведенных в США, работал со звездами современной джазовой сцены.
Яков Окунь — пианист, барабанщик и аранжировщик, который записывает собственные композиции и сотрудничает с музыкантами.
Концерт пройдет 31 января, в субботу, в 20:30.
Место проведения: джаз-клуб «ДК 41» (Савелкинский проезд, 10).
Стоимость билетов: 1850 рублей.
В программе: два отделения по 45 минут с антрактом. На мероприятие можно прийти с детьми, но концерт больше подходит детям с 10 лет. На момент выхода анонса свободные места есть.