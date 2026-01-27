27 января убрали все искусственные неровности, которые установили у пешеходных переходов в конце прошлой недели. По словам некоторых водителей, неровности стали неожиданностью — на участке успели произойти несколько ДТП.

Часть автомобилистов связывала происшествия с тем, что водители не успевают среагировать — якобы из-за отсутствия предупреждающего знака, хотя по новым правилам он стал необязательным — достаточно знака возле самой неровности.

Судя по месту установки — возле «зебр» — цель установки была типовая: снизить скорость у пешеходных переходов. По нормативам дорожные неровности ставят возле переходов, если рядом есть детские учреждения, а также в других местах на основе анализа аварийности.

Официальных объяснений, почему неровности демонтировали, пока нет. Мы направим запрос в ЦОДД: по чьему решению их устанавливали и почему сняли, и какие меры планируют для обеспечения безопасности пешеходов.