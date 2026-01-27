«Из-за значительной нагрузки на службы ЖКХ, которые заняты расчисткой дорожно-тропиночной сети нашего района, предлагаем вам объединить усилия по уборке снега вместе с коммунальными службами и другими жителями нашего района», — пишет управа района Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны).

Для координации открыт телеграм-чат. Желающих просят присылать заявки — где и когда они готовы помочь и сколько человек будет. Например: «Время 11 часов, корпус 902, парковка от 1 до 3 подъезда, 5 человек».



В чате сейчас около 40 участников, но активности пока нет. Такая инициатива обычно раскручивается постепенно: подобные форматы требуют времени на притирку, преодоление взаимного недоверия, рост вовлечённости.



Неясно, дадут ли волонтёрам лопаты и другой инвентарь. После прошлых снегопадов один из наших читателей предложил идею «шеринга лопат» от города: «Если бы был такой сервис, думаю, некоторые жители подключились бы. Мы готовы выйти помочь, но покупать для этого лопаты не хотелось бы».



Похожую схему поддержал бизнес: «Перекрёсток» выставил в нескольких магазинах сети лопаты для свободного использования — взять, почистить, вернуть. Зеленоградские магазины в эксперименте пока не участвуют.