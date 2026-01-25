Часть автомобилистов говорит, что не успевает среагировать, потому что нет предупреждающего знака (1.17), а знак есть только возле самой неровности (5.20), считая это нарушением стандарта. Однако с 1 января в правила применения дорожных знаков внесены изменения, которые разрешают в населенных пунктах не устанавливать предупреждающий знак 1.17, если сама неровность обозначена знаком 5.20 и разметкой (её на фото не видно). Поэтому нарушения в установке знаков, похоже, нет — водителям надо быть внимательными.