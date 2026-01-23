Открылась регистрация на «Лыжню России» — 14 февраля в Химках 23.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Площадкой популярной зимней гонки станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Для лыжников будет подготовлена дистанция в 10 км и организован специальный костюмированный забег. Участвовать могут желающие с 12 лет. Ожидается участие примерно 9000 лыжников.

Самая массовая всероссийская лыжная гонка для любителей и профессионалов состоится в 44-й раз, обычно в ней суммарно участвуют свыше 500 тысяч человек более чем в 70 регионах России. Победителей награждают медалями, дипломами и памятными призами.

Чтобы принять участие и получить полную информацию, в том числе, про время старта, нужно зарегистрироваться на Госуслугах — выбирайте Московскую область, а не Москву.

Для участия понадобится медицинское заключение о допуске к соревнованиям, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования, документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), для детей младше 17 лет — письменное согласие родителя или другого законного представителя, для детей младше 13 лет — сопровождение родителя или другого законного представителя.

Контакты организаторов: PavlenkoKI@mosreg.ru, +7-498-602-84-56

