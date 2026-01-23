Екатерина Боброва — чемпионка и неоднократный призер Олимпийских игр и чемпионатов Европы в парном фигурном катании вместе с Дмитрием Соловьевым, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, участница телешоу «Ледниковый период».

«Это редкая возможность увидеть легендарную спортсменку вживую, выйти с ней на лед, получить ценные советы и зарядиться спортивной мотивацией, — говорят организаторы из зеленоградского объединения культурных центров. — Екатерина поделится секретами мастерства, проведет разминку, покажет элементы фигурного катания и даст рекомендации как начинающим, так и тем, кто уже уверенно стоит на коньках».

Праздник приурочен ко Дню студента. В этот вечер на катке обещают музыкальную программу, викторину, фотозону, розыгрыш призов от компаний-партнёров.

Суббота, 24 января, начало в 16:00, для детей и взрослых, вход свободный