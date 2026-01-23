Продолжаем рубрику с подборками новых детских книг для разных возрастов. Этот обзоры подготовила зеленоградская писательница и поэтесса Ирина Алымова — мама двух девочек и автор более 20 книг для детей и подростков общим тиражом 150 000 экземпляров.

Первый месяц года — не только календарная «ступенька», но и особенное время, которое даже взрослых погружает в волшебное предвкушение нового этапа жизни. Сегодня хочется поговорить о сказочных книжных новинках, а ещё о необычном переиздании всем известной истории. Читая и обсуждая с детьми эти книги, вы сможете совместить сказку с пользой и станете ещё ближе друг другу.