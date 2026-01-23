Обзор детских книг: что почитать с ребенком после Нового года 23.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Продолжаем рубрику с подборками новых детских книг для разных возрастов. Этот обзоры подготовила зеленоградская писательница и поэтесса Ирина Алымова — мама двух девочек и автор более 20 книг для детей и подростков общим тиражом 150 000 экземпляров.

Первый месяц года — не только календарная «ступенька», но и особенное время, которое даже взрослых погружает в волшебное предвкушение нового этапа жизни. Сегодня хочется поговорить о сказочных книжных новинках, а ещё о необычном переиздании всем известной истории. Читая и обсуждая с детьми эти книги, вы сможете совместить сказку с пользой и станете ещё ближе друг другу.

«Снегогрюм и Опушковый лес», Анна Монахова (рекомендация по возрасту 3+)

Очень добрая зимняя сказка про волшебника-ворчуна Снегогрюма и больших великанов, которым оказалась нужна помощь… маленького ребёнка-мечтателя! Зимой так приятно вместе с детьми совершить путешествие в выдуманный снежный мир и поверить (увидеть!), что решающим чудом в огромной магической стране становится сердце ребёнка. Героем может стать каждый, для этого не обязательно быть чародеем или великаном — сила всегда заключена в чуткости и умении мечтать.

Обсудите с ребёнком тему «силы в доброте» (а ещё экологии) под впечатлением от уютной сказки. Дети легко включаются в игру придуманных имён и названий, которую использует автор, — сочините после чтения дополнительных персонажей и додумайте географию сказки, развивая фантазию и воображение.

— Книга на Озоне и в Читай-городе

«Сьюзен Миллз и Ведьмин камень», Елена Другова (8+)

Когда автор книги — ещё и иллюстратор, это часто раскрывает историю детальнее и объёмнее. Через популярную среди детей тему магии и волшебства, маленьких ведьм и чёрных кошек, волшебного озорства можно поймать (как летающую метлу) и рассмотреть главную идею: всегда верь в свою мечту. Даже если ты (пока) одинок, даже если мечта кажется кому-то полным бредом, не сдавайся — и желание сбудется. Ну а как именно — может оказаться сюрпризом!

А ещё можно обсудить c ребёнком вторую мысль книги: никогда не отвечай злом на зло. Через волшебную озорную историю даже этот важный и глубокий смысл бывает проще объяснить и «покрутить». Обложка, которую можно долго рассматривать, и чёрно-белые внутренние иллюстрации вполне гармонично дополняют «магическую» книгу.

— Книга на Озоне

«Лавка снов», Светлана Кузнецова (7+)

Как автор я знаю: через сновидения бывает проще показать ребёнку его «страх» и вариант выхода из «леденящего тупика»: «это проблема не у меня, она у героя, да ещё и в его сне». Когда снят «личный страх», можно открыто обсуждать мечты, сомнения и препятствия. А ещё детям порой спокойнее олицетворять страх в образах живых существ, например, паука или совы — тогда «ужас» легче разглядеть, обезвредить или… понять.

После чтения этого фэнтези поговорите с детьми об их мечтах (например, в выборе профессии — как вот у героини книги), используя «безопасную» оболочку снов и волшебных существ. В книге также раскрыты и другие важные темы: взаимопонимание в семье, поиск своего места в новом коллективе и городе. Если вас пугают выражения эмоций в духе «блин!», прочтите книгу для начала без ребёнка.

— Книга на Озоне и в Читай-городе

«Маленький принц» в новом оригинальном переводе Аси Петровой (12+)

Одним из открытий декабрьской книжной ярмарки Non/fiction стало новое издание легендарного «Маленького принца». Авторский перевод с французского даёт возможность услышать историю максимально близко к оригиналу, буквально как задумал Антуан де Сент-Экзюпери: не «малыш», а «маленький человечек», не «взрослый», а «большой человек». Даже современные словечки в духе «врубиться» вместо «понять» ярче отражают исходную задумку Экзюпери.

Возможно, эта чуткая к французскому оригиналу версия «Принца» удивит вас лично новыми нюансами и смыслами и поможет «честнее» (и, при этом, метафорично) обсудить с детьми темы взросления и выбора между материальной стороной жизни и духовной (дружбой, верностью, ответственностью).

Большой формат книги и авторские рисунки Кати Толстой усилят впечатление от переосмысления «легенды». «Маленький принц» — это книга для всей семьи. Но если мы привыкли к маркировке 6+, то новое издание отмечено как 12+. Прочтите сами — и решите, в каком возрасте (и с какой задачей) почитать эту версию с детьми. Подробнее об особенностях переиздания можно узнать в интервью его создателя. По мне, новый «Принц» может стать коллекционным.

— Книга на сайте издательства и на Озоне

Метки:
дети, книги
