В следующий вторник в Доме культуры «Андреевка» состоится ежегодная встреча, ориентированная на школьников 9-11 классов, которые находятся в процессе выбора дальнейшего обучения и профессии.

Мероприятие будет полезно подросткам, рассматривающим как высшее, так и среднее профессиональное образование, а также тем, кто только начинает разбираться в возможных направлениях и форматах обучения после школы. В программе встречи — участие представителей вузов, колледжей, учреждений и предприятий.