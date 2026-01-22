В следующий вторник в Доме культуры «Андреевка» состоится ежегодная встреча, ориентированная на школьников 9-11 классов, которые находятся в процессе выбора дальнейшего обучения и профессии.
Мероприятие будет полезно подросткам, рассматривающим как высшее, так и среднее профессиональное образование, а также тем, кто только начинает разбираться в возможных направлениях и форматах обучения после школы. В программе встречи — участие представителей вузов, колледжей, учреждений и предприятий.
В первой части мероприятия в зале пройдут выступления спикеров учебных заведений с презентациями и видеоматериалами, посвященными направлениям подготовки, условиям поступления и особенностям обучения. Затем формат сменится на интерактивную диалоговую часть с индивидуальным общением за столами, где школьники смогут задать уточняющие вопросы, получить раздаточные материалы и напрямую пообщаться с представителями интересующих организаций.
Среди участников заявлены представители:
— Московского финансово-юридического университета (МФЮА);
— Московского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Института Искусств и Информационных технологий (ИИиИТ);
— Московского государственного института культуры (МГИК);
— Московского городского университета «Институт среднего профессионального образования им. Ушинского»;
— Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ);
— Российской международной академии туризма (РМАТ);
— Политехнического колледжа № 50 им. Злобина.
А также представители:
— Отдела МВД России по г. о. Солнечногорск;
— градообразующего предприятия АО «НПО «Стеклопластик»;
— Организаторы также ждут подтверждения участия Медицинского колледжа.
— Профориентационная встреча пройдет во вторник, 27 января, с 13:00 до 15:00 в ДК «Андреевка» по адресу: ул. Староандреевская, дом 59. Вход свободный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-499-504-29-09.