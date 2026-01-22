Весенний кросс «Спутник» — это весенний бег по пересечённой местности: хвойный лес, тропы, подъёмы и спуски, лужи и быстрые участки. В программе кросса — дистанции 5 км и 12 км. К участию приглашаются взрослые от 18 лет.
Команда Zelrun открыла регистрацию на кросс «Спутник»: https://zelrun.com/sputnik2026.
В 2026 году участников ждёт новая локация и обновлённый маршрут, который сохранит характер забега и добавит свежих впечатлений даже тем, кто выходит на старт не в первый раз.
Кросс «Спутник» проходит в Зеленограде с 2015 года и объединяет бегунов, которым близок формат лесных стартов и ранний старт сезона. В прошлые годы участниками забега становились сотни спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов России.
Zelrun — организатор серии независимых забегов из Зеленограда. С 2014 года команда проводит старейший в России полумарафон, а также кроссы и эстафеты, объединяющие любителей бега и активного образа жизни. Подробная информация — на сайте https://zelrun.com и в телеграм-канале проекта.