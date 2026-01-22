Весенний кросс «Спутник» — это весенний бег по пересечённой местности: хвойный лес, тропы, подъёмы и спуски, лужи и быстрые участки. В программе кросса — дистанции 5 км и 12 км. К участию приглашаются взрослые от 18 лет.

Команда Zelrun открыла регистрацию на кросс «Спутник»: https://zelrun.com/sputnik2026.

В 2026 году участников ждёт новая локация и обновлённый маршрут, который сохранит характер забега и добавит свежих впечатлений даже тем, кто выходит на старт не в первый раз.