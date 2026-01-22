Почему так происходит?

На вопрос выше отвечает сама логика портала. По регламенту «Нашего города» срок подготовки и направления ответа на сообщение пользователя не должен превышать 8 рабочих дней. В такой системе соблазн просто «закрыть» конкретную точку, зафиксированную в жалобе, чем разворачивать полноценную плановую уборку всего двора.

Проблема в том, что обращения как источник приоритетов иногда начинают вредить плановой уборке. Проблема давняя — об этом префект Смирнов горовил ещё десять лет назад: коммунальным службам приходится реагировать на сигналы с портала вместо планомерной работы — «бежать туда, куда ткнули носом».