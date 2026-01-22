Жительница корпуса 1537 решила пожаловалась на плохую уборку снега и гололёда во дворе через портал «Наш город» — через два дня после заявки во двор пришли дворники и техника. Вот только убрали только то, что было указано в заявке и отмечено на фото — у трёх подъездов и на конкретных дорожках, а других подъезды остались завалены снегом. Автор делает вывод, что «схема рабочая» и предлагает соседям действовать «официальным путем массово».
Похожие впечатления у другого жителя того же корпуса: «человек 10 дворников чистят тротуар до асфальта, хотя он уже и так расчищен с утра одним дворником, а вот около машин никто не чистит совсем». То есть людей не столько радует сам факт реакции, сколько раздражает выборочность: силы и время уходят на «правильный» участок, а проблемные зоны вокруг машин и парковок остаются нетронутыми.
На вопрос выше отвечает сама логика портала. По регламенту «Нашего города» срок подготовки и направления ответа на сообщение пользователя не должен превышать 8 рабочих дней. В такой системе соблазн просто «закрыть» конкретную точку, зафиксированную в жалобе, чем разворачивать полноценную плановую уборку всего двора.
Проблема в том, что обращения как источник приоритетов иногда начинают вредить плановой уборке. Проблема давняя — об этом префект Смирнов горовил ещё десять лет назад: коммунальным службам приходится реагировать на сигналы с портала вместо планомерной работы — «бежать туда, куда ткнули носом».