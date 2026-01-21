

С 19 до 21 часа площадка будет закрыта для общего посещения, доступ на лёд разрешён при предъявлении действующего студенческого билета. Количество коньков в прокате ограничено, поэтому имеет смысл приходить к началу.

День российского студенчества в России отмечают 25 января: дата связана с учреждением Московского университета в 1755 году и известна также как Татьянин день; официальный статус памятной даты закрепили в 2005 году.