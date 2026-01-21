Любительский турнир по жиму штанги лёжа подойдёт тем, кто хочет проверить себя в соревновательных условиях: предусмотрены мужской и женский зачёты, участие — для спортсменов от 18 лет.

По положению участникам дают три попытки, итог фиксируют по максимальному поднятому весу, а результаты подводят в весовых категориях и в абсолютном зачёте. Победителей и призёров награждают отдельно среди мужчин и женщин.

Турнир проведут рядом с Зеленоградом — на территории филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий» (Менделеево, Льяловское шоссе, дом 1).

Участие бесплатное. Заявку предлагают подать через сайт Свойспорт.рф, телефоны для справок 8-901-360-08-60 и 8-925-612-40-56.