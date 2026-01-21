«Вокруг гор снега, складированных на проезжей части, образовалась хаотичная парковка грузовиков, автобусов и легковых автомобилей — из-за этого городские автобусы не могут проехать на площадку Алабушево ОЭЗ», — сообщил местный житель Илья на портале «Наш город».
Похожие ситуации из-за неубранного или невывезенного снега фиксируют и в других районах. На улице Радио автомобилисты сообщали о вынужденном выезде на встречную полосу: их направление частично завалено снегом.
Аналогичная проблема — в Голубом, где машины едут по встречке, потому что их полоса занята припаркованными автомобилями, которым негде разместиться из-за снега.
Причины таких ситуаций ранее объяснял префект Анатолий Смирнов. По его словам, после уборки снег не всегда может быть вывезен сразу, особенно при затяжных и сильных осадках. В Зеленограде действует пять площадок временного складирования снега: туда направляют массы, которые не попадают на снегоплавильный пункт. Их вывоз проводят в периоды устойчивой погоды без осадков или ближе к весне.
Кроме того, при длительных снегопадах часть снега временно формируют в валы во дворах и на других территориях. Их размещают преимущественно на газонах, чтобы не блокировать проезды и пешеходные маршруты. Нормативы допускают и временное складирование снега на парковках — не более пяти дней при отсутствии повторных снегопадов. Этот срок уже истёк.