«Вокруг гор снега, складированных на проезжей части, образовалась хаотичная парковка грузовиков, автобусов и легковых автомобилей — из-за этого городские автобусы не могут проехать на площадку Алабушево ОЭЗ», — сообщил местный житель Илья на портале «Наш город».

Похожие ситуации из-за неубранного или невывезенного снега фиксируют и в других районах. На улице Радио автомобилисты сообщали о вынужденном выезде на встречную полосу: их направление частично завалено снегом.

Аналогичная проблема — в Голубом, где машины едут по встречке, потому что их полоса занята припаркованными автомобилями, которым негде разместиться из-за снега.