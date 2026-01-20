Записаться на аудио- или видеоприём можно через сервис «Запись к ветеринарному врачу»: нужно выбрать формат онлайн-консультации и указать удобные дату и время.



Перед приёмом доступно описание причины обращения и загрузка файлов, включая фото животного и результаты анализов. Продолжительность консультации — до 20 минут.



Услуга платная: согласно прейскуранту госветклиник, консультация владельца без животного стоит 725 рублей. На рынке уже работают частные телемедицинские сервисы, однако их услуги, как правило, дороже — от 2 тысяч рублей, хотя у некоторых специализированных площадок цены сопоставимы с городскими.



Итоги консультации сохранятся в городской ветеринарной системе и будут доступны владельцу в электронной амбулаторной карте питомца при условии, что животное привязано к личному кабинету на mos.ru.



Онлайн-формат не заменяет очный приём: в ряде случаев всё равно потребуется визит в клинику, в частности при ухудшении состояния питомца или признаках экстренной ситуации.